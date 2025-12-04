Aerolínea venezolana Laser cancela vuelos entre Caracas y Madrid hasta el 8 de diciembre

"En cumplimiento de los NOTAM (avisos en el argot aeronáutico) B9272/25 y B9273/25 emitidos por la Autoridad Española de Seguridad Aérea (AESA), nos vemos imposibilitados de operar nuestros vuelos QL2920 y QL2921 CCS-MAD-CCS con fecha del 5 y 8 de diciembre de 2025", precisó Laser en un comunicado actualizado en Instagram.

Previamente, la compañía aérea había informado, también en la misma red social, sobre la suspensión de ese itinerario hasta el 7 de este mes.

Por su parte, la aerolínea colombiana Wingo suspendió de forma preventiva los vuelos de este jueves y viernes de Bogotá a Caracas, tal como lo hizo su matriz, la panameña Copa Airlines.

Wingo señaló en un comunicado que, debido a "intermitencias presentadas" el miércoles "en una de las señales de navegación durante su vuelo hacia Caracas (...) tomó la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia esta ciudad los jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025".

Copa Airlines explicó que también tomó la decisión "debido a intermitencias en una de las señales de navegación", un anuncio que se produce después de que varias aerolíneas dejaran de volar a Venezuela tras la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el espacio aéreo sobre el país debe considerarse "cerrado en su totalidad".

La decisión de Laser, Wingo y Copa Airlines llega en un momento crítico en Venezuela, en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe, que Trump defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que el presidente Nicolás Maduro considera un intento para propiciar un cambio de régimen en el país suramericano.

Ambos gobernantes han confirmado, por separado, que sostuvieron en días pasados una conversación telefónica, sin abundar en detalles.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. había instado a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Por esa razón, varias aerolíneas cancelaron sus vuelos y, en respuesta, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela revocaron la concesión de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra.