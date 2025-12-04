AI denuncia 'tortura en una jaula' y "desapariciones" en centros migratorios de Florida

Según un informe de la organización de derechos humanos, los migrantes en ambos centros experimentan un régimen de crueldad intencional que les priva de alimentos de calidad y de acceso a los servicios médicos, lo que definió en el reporte como "condiciones inhumanas".

En concreto, advirtió de la tortura que sufren los migrantes que son sometidos a un castigo conocido como 'la jaula', que consiste en una pequeña celda al aire libre donde sufren durante horas el sol abrasador de Florida y son presa de los mosquitos.

Testimonios recogidos por AI revelan que cuando un migrante reclamaba por sus derechos, era llevado hasta la jaula.

"Eso es tortura bajo la definición de la ley internacional", dijo a EFE Amy Fischer, directora de Derechos de los Refugiados y Migrantes de AI en Estados Unidos.

La investigación concluyó que las personas detenidas en Alligator Alcatraz sufren de "inodoros desbordados con materia fecal que se filtra a los dormitorios, acceso limitado a duchas, exposición a insectos sin medidas de protección, luz encendida las 24 horas, comida y agua de mala calidad, y falta de privacidad".

El informe también reveló que ese centro no está integrado en los sistemas públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), lo que significa que la ubicación de los detenidos no se registra y dificulta que sean encontrados por familiares o abogados.

Por lo que la organización consideró que esta ausencia de registro y el confinamiento incomunicado constituyen una desaparición forzada.

Además de Alligator Alcatraz, la organización también centró sus pesquisas en el centro de detención para migrantes de Krome, en el sur de Miami.

En él, los reclusos también padecen de condiciones inhumanas y carecen de acceso a servicios médicos. Las organizaciones humanitarias han reportado las muertes de varios de los migrantes en su interior.

"Hablamos con un hombre que tenía un dolor, una mano rota, y pedía ayuda médica y en vez de llevarle al médico lo pusieron en una cárcel en solitario", recordó Fischer.

El acceso a la justicia también es limitado en ambas instalaciones, donde a los migrantes se les niega comunicarse con abogados o disponer de un intérprete, y se les coacciona para firmar órdenes de salida voluntaria del país sin asesoramiento legal.

Florida ha financiado la construcción y operación de ambos centros, utilizando fondos discrecionales de la División de Gestión de Emergencias, una autoridad generalmente reservada para desastres naturales, según la investigación, que denuncia que el Gobierno estatal ha recortado al mismo tiempo miles de millones de dólares de programas sociales esenciales.

Aunque el estado recibió el pasado octubre 608 millones de dólares de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para usarlos en los dos centros de detención.

El funcionamiento de Alligator Alcatraz y del centro de detención de Krome ha sido cuestionado desde su inicio. El primero ha sido objeto de varias demandas de grupos ambientalistas y comunidades tribales por la ubicación escogida para su construcción el pasado julio, en pleno corazón del humedal de los Everglades.

Aunque una jueza ordenó inicialmente su pausa, una corte de apelaciones suspendió la decisión de la magistrada.

En el caso de Krome, los migrantes allí detenidos formaron el pasado junio un 'SOS' con sus cuerpos para pedir auxilio, después de que se reportara que vivían en condiciones de hacinamiento y el centro estaba al 300 % de su capacidad.

La publicación de este informe coincide con una exhibición artística que AI organiza esta semana en Miami con motivo de la Semana del Arte, en que la denuncia la crueldad que viven los inmigrantes en 'Alligator Alcatraz' , y ofrece a los visitantes firmar una petición para el cierre de este centro.