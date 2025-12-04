Antigua y Barbuda registra un superávit global de 43 millones de dólares de cara a 2026

Browne afirmó que los superávits reflejan un cambio decisivo con respecto a los déficits heredados hace once años y marcan un periodo de gestión fiscal disciplinada, expansión económica constante y aumento de los flujos de ingresos en sectores clave.

Asimismo, el mandatario aseguró que la mejora de las perspectivas fiscales sitúa al país en condiciones de impulsar importantes inversiones públicas, reforzar los programas sociales y proteger a los hogares vulnerables.

Según el Ministerio de Finanzas, la ratio deuda/PIB del Gobierno se sitúa ahora en el 61,4 %, por debajo del nivel efectivo del 120 % que, según Browne, existía cuando su administración asumió el poder.

Browne señaló que los superávits se producen en un contexto de crecimiento económico sostenido, repunte del turismo, aumento de la actividad de la construcción y mayor volumen de importaciones.

Además, el primer ministro enfatizó que la abolición del impuesto sobre la renta de las personas físicas en 2016 como un momento decisivo que, según muchos críticos, paralizaría las finanzas públicas.

Sin embargo, afirmó que la economía se fortaleció gracias al aumento del consumo, la mejora del volumen de negocio de las empresas y la estabilidad de los ingresos gracias a una mejor administración fiscal y a la expansión económica.

Del mismo modo, destacó el importante crecimiento de dos sectores clave, la construcción y el turismo, como prueba de la renovada confianza de los inversores.

La producción de la construcción, valorada en 273,5 millones de dólares en 2013, aumentó hasta los 900 millones de dólares en 2024, impulsada por la modernización de hoteles, la construcción de nuevas villas, las inversiones en Barbuda y la fuerte actividad de construcción de viviendas privadas.

El turismo de cruceros también creció de manera significativa, pasando de 550.000 pasajeros en 2013 a una previsión de un millón de llegadas en 2025, respaldado por casi el doble de escalas de cruceros.

Por último, Browne resaltó que el Gobierno ha creado más de 1.100 puestos de trabajo al año, lo que ha reducido el desempleo a alrededor del 5,5 %, y ha hecho que el país pase de pedir préstamos para sobrevivir a generar superávits que respaldan la inversión a largo plazo.

El presupuesto de 2026, titulado 'Crecimiento y desarrollo centrados en las personas', esboza nuevos compromisos en materia de educación, sanidad, vivienda e infraestructuras.