Apoyo de 25 países al acuerdo OCDE para intercambiar información de bienes inmobiliarios

En un comunicado publicado por el Gobierno francés, los firmantes piden al resto de los países que se sumen a "esta iniciativa ambiciosa" que se ha marcado el objetivo de que pueda ser adoptada "de aquí a 2029-2030".

Subrayan que el respaldo de este primer bloque de 25 países supone "una etapa importante hacia la transparencia fiscal de los activos no financieros" que "reforzará nuestra capacidad para controlar y hacer que se respeten las legislaciones fiscales y a luchar contra la evasión fiscal".

Porque la situación actual perjudica a las finanzas públicas, ya que "transfiere la carga fiscal a los contribuyentes que respetan las reglas".

Recuerdan que en los últimos años ha habido evoluciones que han reforzado los intercambios de informaciones con objetivos fiscales y la cooperación internacional entre administraciones fiscales para hacer frente a la evasión fiscal y al secreto bancario.

En particular con el intercambio automático de cuentas financieras y de criptoactivos.

Sin embargo, destacan que no existe todavía un mecanismo para hacer lo mismo con los activos no financieros y sobre todo con los bienes inmobiliarios.

Para cubrir ese vacío la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó el pasado octubre el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes Relativo al Intercambio de Informaciones ya Disponibles sobre Bienes Inmobiliarios (AMAC RBI), que pretende asentar un estándar coherente desde el punto de vista jurídico y técnico.

El objetivo es "reforzar, sobre una base voluntaria, la transparencia fiscal en el sector inmobiliario entre jurisdicciones interesadas con informaciones ya disponibles".

Eso incluye las bases de datos de la administración fiscal, pero también de otros organismos con los que tiene un acceso directo, como los registros de la propiedad.

Para que puedan entrar en este intercambio, las informaciones deben ser "suficientemente recientes y fiables" y abarcar un conjunto mínimo de una categoría específica de informaciones para garantizar que sean apropiadas y pertinentes.

En la lista de los 25 países también están Bélgica, Finlandia, Grecia, Islandia, Irlanda, Lituania, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia.