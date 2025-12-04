Ataques ucranianos en mar Negro buscan frenar negociaciones de paz, según Exteriores ruso

"Todos estos atentados terroristas persiguen un solo objetivo, echar por tierra el proceso de paz emergente dirigido a solucionar el conflicto (en Ucrania) y socavar la seguridad para la negociación en el mar Negro", dijo en su rueda de prensa semanal.

Kiev reivindicó el pasado fin de semana dos ataques con drones navales contra los petroleros Kairos y Virat, ambos con bandera de Gambia y sin carga en el momento del ataque, que se dirigían al puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, supuestamente para cargar crudo.

Otro petrolero turco, que según algunas informaciones forma parte de la flota fantasma rusa, también resultó dañado el sábado por cuatro explosiones externas de origen hasta ahora no aclarado frente a la costa de Senegal.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, acusó de piratería a Kiev y advirtió que consideraría la posibilidad de "tomar medidas de represalia contra los barcos de aquellos países que están ayudando a Ucrania a cometer esos actos".

Además, en respuesta a las acciones de Ucrania, las fuerzas rusas ampliarán el alcance de sus ataques "contra instalaciones portuarias y los buques que atraquen en los puertos ucranianos", advirtió el líder ruso.

Putin también amenazó con dejar a Kiev sin acceso al mar Negro, algo que ya intentó en vano en los primeros dos años de la guerra, si no cesan los ataques contra los buques rusos.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, describió el lunes como "inexcusable" el reciente ataque ucraniano contra dos petroleros en el mar Negro que iban a cargar crudo en un puerto ruso e incluso el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó esto como "el riesgo más amplio" que supone para la seguridad el actual el conflicto entre Rusia y Ucrania.