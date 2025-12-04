Bancos mexicanos ven factible crecimiento del 1% en 2026 y califican de decepcionante 2025

"Si bien este año es un año que decepciona en materia de crecimiento, el año que entra (2026) consideramos que un crecimiento arriba del 1 % es factible" dijo en conferencia Emilio Romano, presidente del organismo.

"Creemos que puede ser mayor al 1 % pero todavía no tenemos visibilidad de qué tan cercano en el año o qué tan lejos en el año se van a ir dando estas nuevas claridades en materia de comercio exterior y en materia del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En la medida en que se den más temprano en el año podríamos estar viendo crecimientos más altos", avanzó.

Romano dijo que esta estimación "también tiene que ver con cómo se desempeña la economía de los Estados Unidos, que es fundamental para la economía mexicana".

A inicios de septiembre, el Gobierno redujo las previsiones de crecimiento económico en México en 2025 a un rango de entre 0,5 % y 1,5 %, frente al de entre 1,5 % y 2,3 % anticipado meses atrás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El directivo de la ABM adelantó que en 2027 tienen un estimado de crecimiento "por arriba del 2 % y empezar a ver a México con una integración norteamericana mucho más ágil" como la que se empezó a ver hace unos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Romano dijo que la ABM señaló que 2025 cerrará con un crecimiento que no es el que se esperaba, que "está lejos del potencial del país", y afirmó que México "debe estar creciendo a niveles del 3 %, 4 %" y que este "ha sido un año de transición, principalmente".

Consideró que la principal incertidumbre ha sido por el reacomodo de las cadenas productivas a nivel global, por la decisión de Estados Unidos, el principal socio comercial de México, de reestructurar sus alianzas.

Sobre la relación con Estados Unidos, Romano dijo que el gremio cree que México va a acabar con un beneficio incluso mejor del que tenía de quedar relativamente por debajo de los demás países en tarifas, en aranceles, "y con esto con una posición todavía más ventajosa de ser el país por excelencia de producción y de integración de las cadenas de producción en Norteamérica".

El martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calculó que la economía de México crecerá el 0,7 % este año y el 1,2 % el próximo, lo que supone una décima menos en cada ejercicio de lo que preveía en su informe de septiembre.

Según el último documento de perspectivas del organismo difundido este martes, el descenso responde a una combinación de factores: la moderación en el consumo privado, la desaceleración del empleo formal, la debilidad en las exportaciones automotrices y la depresión de la inversión privada debido a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos.