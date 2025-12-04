Bessent, secretario del Tesoro, podría ser también el asesor económico de la Casa Blanca

El círculo cercano al presidente, Donald Trump, estaría considerando que Bessent asumiera también la dirección del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, lo que lo convertiría en el hombre fuerte de las políticas económicas de la Administración estadounidense.

Hassett, que todavía es el asesor económico del mandatario, es uno de los finalistas para suceder al líder de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo de 2026.

El republicano ha cargado en innumerables ocasiones contra Powell por no acelerar el recorte de tipos de interés.

Además del asesor económico, también suena el gobernador de la reserva federal Christopher Waller como posible candidato.

El mandatario dijo hace unos días que ya ha escogido el nombre del futuro presidente del banco central y que lo anunciará "pronto".

Si Hassett se convierte en presidente de la Fed y Bessent asume su puesto, el ahora secretario del Tesoro ocuparía un lugar privilegiado en el entorno más cercano al presidente y tendría un despacho en el Ala Oeste de la Casa Blanca.

Bessent, que también es el comisionado en funciones del Servicio de Impuestos Internos, no sería el primer secretario del Gabinete de Trump que cuenta con más de un cargo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, es, además de jefe de la diplomacia estadounidense, consejero de Seguridad Nacional y archivista interino; fue el administrador interino de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) antes de que la cerraran.