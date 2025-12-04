Bruselas propone una supervisión más centralizada de los mercados de capitales europeos

En concreto, Bruselas propone que la Autoridad Europea de los Mercados y Valores (ESMA), con sede en París, se encargue de la vigilancia de las plataformas de negociación, depositarios centrales de valores y cámaras de contrapartida central más importantes, así como de la supervisión de todos los proveedores de servicios de criptoactivos.

La propuesta, que aún debe ser aprobada por los Estados de la UE y el Parlamento Europeo, también da más poderes a la Autoridad europea para coordinar las actividades de las gestoras de activos, aunque su supervisión seguirá en manos de las autoridades de cada país.

Los supervisores nacionales mantendrán además un papel en la vigilancia de las grandes plataformas de negociación que pasarán a estar bajo el paraguas de la ESMA: la autoridad europea comprobará que cumplan los requisitos operativos y de organización, mientras que las nacionales vigilarán que no haya casos de abuso de mercado y que funcionan ordenadamente.

El objetivo es acabar con las "incoherencias y complejidad" que generan las diferentes prácticas supervisoras en cada país para lograr una vigilancia más eficaz, que tenga más en cuenta las actividades transfronterizas y los riegos emergentes, explicó el Ejecutivo comunitario, que busca en general reducir la fragmentación del mercado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los diferentes requisitos a los que se enfrentan las firmas en cada país de la UE aumentan el coste de hacer negocio para las empresas y frenan el desarrollo de los mercados de capitales en la Unión Europea, cuya capitalización se situó en 2024 en el 73 % del PIB, muy por debajo del 270 % que alcanzó en Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más allá de la supervisión, el Ejecutivo comunitario propone eliminar barreras para que las infraestructuras de negociación, posnegociación y las gestoras de activos operen en toda la UE, dónde esta actividad está mucho más dividida que en Estados Unidos.

En particular, plantea crear la categoría de "Operador de Mercado Paneuropeo" para que las plataformas de negociación que lo deseen puedan operar en varios países con una sola licencia, una sola entidad legal y bajo la supervisión única de la ESMA, en lugar de necesitar una autorización por país y tener que cumplir con los diferentes requisitos nacionales.

Asimismo, prevé limitar los requisitos para que los depositarios de valores y centrales de contrapartida - entidades financieras clave para la gestión de las transacciones financieras internacionales - puedan llevar a cabo emisiones, así como facilitar el régimen de "pasaporte" que les permite operar en todo el bloque.

Mientras en Estados Unidos cinco de estas entidades gestionan el 74 % de los volúmenes negociados, en la UE son las diez primeras las que capturan esa cota de mercado, apunta Bruselas.

La propuesta, que requiere enmendar casi una veintena de normas comunitarias, es una parte clave de los esfuerzos de Bruselas por mejorar la integración de los mercados de capitales en los Veintisiete con el fin de facilitar las inversiones y diversificar las oportunidades de financiación para las empresas, factores imprescindibles para potenciar la competitividad de la UE frente a otras potencias.