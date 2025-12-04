Buenos Aires y Caracas integran la red mundial de ciudades del aprendizaje de la Unesco

Una lista de nuevas incorporaciones que en América Latina se completa con Araguaína y Passo Fundo (Brasil), Renca y San Nicolás, (Chile), Chía (Colombia), Chihuahua y Culiacán (México) y Jesús María (Perú), precisó la Unesco.

Con esta ampliación, la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, creada en 2013, ahora incluye 425 ciudades de 91 países que fomentan colectivamente oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para cerca de 500 millones de ciudadanos.

Entre los nuevos miembros, además de Buenos Aires y Caracas, hay otras nueve capitales: Porto Novo (Benín), Bissau (Guinea-Bissau), Lusaka (Zambia), El Cairo (Egipto), Riad (Arabia Saudita), Lisboa (Portugal), Ankara (Turquía), Ashgabat (Turkmenistán) y Hanoi (Vietnam), de las cuales la Unesco destacó particularmente tres ejemplos.

Así, la organización de la ONU puso en valor el programa Secundaria Aprende, en Buenos Aires, que "está transformando la educación secundaria a través de itinerarios personalizados y enseñanza interdisciplinaria para reducir el abandono escolar y preparar a los jóvenes para el futuro".

Mientras que la plataforma Ciudad de Aprendizaje de Lisboa conecta a más de 120 socios para ofrecer 1.200 oportunidades de aprendizaje localizadas en toda la ciudad. El proyecto Itinerarios Empresariales para Mujeres en Porto Novo combina alfabetización, formación profesional y microfinanciación para impulsar el emprendimiento femenino en la artesanía y el procesamiento de alimentos.

"La educación trasciende el aula; es un esfuerzo colectivo y las ciudades desempeñan una función esencial en la promoción del aprendizaje para todos", destacó la subdirectora general de Educación de la Unesco, Stefania Giannini.

La directiva puso en valor que las 72 nuevas ciudades de la red mundial del aprendizaje de la Unesco están "redefiniendo el concepto de aprendizaje convirtiendo cada calle, biblioteca, lugar de trabajo, museo y hogar en un espacio para el conocimiento y la innovación".

Al hacer de la educación una prioridad, desde la primera infancia hasta la edad adulta, "estas ciudades están empoderando a las personas y abriendo oportunidades para todos", afirmó Giannini.

En definitiva, esa red acoge a ciudades dinámicas donde el aprendizaje está incluido en la vida cotidiana a través de escuelas, lugares de trabajo, bibliotecas, hogares y espacios públicos.

Y crean oportunidades para todos para mejorar la formación de los trabajadores para adaptarse a mercados de trabajo en evolución, proporcionar alfabetización a quienes no pudieron acceder a ella durante la infancia, capacitar a ciudadanos de todas las edades para desenvolverse y participar en la era de la Inteligencia Artificial y fomentar la mentalidad emprendedora, según la Unesco.