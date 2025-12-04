Canciller venezolano rechaza sanciones en medio de "amenazas" que tacha de "corte militar"

"Hoy, cuando las sanciones contra Venezuela se han transformado en amenazas, incluso de corte militar, cuando tenemos desplegado en frente del mar Caribe una de las flotas militares más grandes que ha conocido esta región, amenazando la zona de paz, nosotros decimos que no a las medidas coercitivas unilaterales", declaró Gil, en un video difundido en Telegram.

El titular de Exteriores rechazó, con ocasión del Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, el que consideró como "abuso" de las sanciones por parte de EE.UU. y la Unión Europea (UE), a quienes acusó de usar estas medidas "para torcer la voluntad de pueblos y Gobiernos".

En este sentido, denunció que Venezuela enfrenta 1.042 sanciones, las cuales consideró "criminales", "ilegales" y aseguró que "atentan contra los derechos humanos".

Asimismo, afirmó que en Europa las sanciones han sido "disfrazadas" como medidas individuales aplicadas contra dirigentes del Gobierno, pero, aseveró, "no son individuales, sino que apuntan a la gobernanza de un país entero".

Gil añadió que las medidas coercitivas han afectado la capacidad energética venezolana porque, consideró, el país "perdió en su momento su capacidad de regular el mercado internacional".

Pese a esto, aseguró que el país suramericano ha "sabido vencer" estas sanciones y ha tenido 18 trimestres con "crecimiento económico sostenido".

Venezuela advirtió este martes ante los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) que la estabilidad regional en el Caribe está "amenazada" por "un despliegue militar estadounidense sin precedentes", una situación que, advirtió, "pone en riesgo a una región amante de la paz".

La tensión entre Washington y Caracas ha venido en ascenso tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.

La situación se ha complicado después del aviso emitido el pasado 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, en el que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

La advertencia desató una ola de suspensiones de vuelos, que Caracas respondió con la revocación de las concesiones a ocho aerolíneas internacionales.

Este miércoles, Copa y Wingo cancelaron temporalmente sus vuelos desde y hacia Caracas procedentes de Panamá y Colombia, en tanto que la venezolana Laser postergó este jueves sus viajes en la ruta desde Caracas a Madrid y viceversa hasta el 8 de diciembre.