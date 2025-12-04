China celebra que la UE concluya su disputa ante la OMC por restricciones contra Lituania

En una respuesta a la prensa, el Ministerio de Comercio chino dijo que "tomó nota" del anuncio hecho por la UE y sostuvo que la denuncia europea "carecía de fundamento" desde su origen.

"Por lo tanto, la decisión de la parte europea de terminar el procedimiento es la elección adecuada", señaló en un comunicado.

Subrayó que, para China, el caso nunca debió iniciarse y que el país "ha cumplido estrictamente las normas de la OMC" durante todo el proceso.

Pekín "seguirá defendiendo con acciones concretas" un sistema multilateral de comercio "basado en reglas", en referencia al funcionamiento del organismo con sede en Ginebra, añadió.

El cierre del caso, identificado como DS610, fue notificado esta semana por la UE.

En su comunicación, Bruselas indicó que "los objetivos clave de la disputa se han cumplido" y que el comercio "se ha reanudado", de modo que no considera necesario mantener activa la demanda, suspendida desde enero de 2024.

La denuncia se presentó tras detectar la UE restricciones chinas que afectaban a exportaciones hacia y desde Lituania, así como a productos europeos con componentes fabricados en ese país báltico.

Las medidas coincidieron con la apertura en 2021 de una oficina representativa de Taiwán en Vilna, una acción contra la que protestó Pekín, que reclama la soberanía de la isla.

China exige a los países con los que mantiene relaciones diplomáticas que eviten cualquier contacto oficial con Taiwán, a la que considera parte inseparable de su territorio.

La decisión lituana provocó una caída abrupta en los intercambios entre China y Lituania.