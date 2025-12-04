Clan gazatí afirma haber matado a Abu Shabab, líder de una milicia anti Hamás

"El clan Abu Suneima se enorgullece de sus hijos, quienes demostraron una valentía y una fuerza de voluntad inquebrantables frente a la injusticia y la traición", expresa el mensaje del jeque.

"Entre ellos se encontraban quienes se enfrentaron al llamado Yaser Abu Shabab y su banda, a quien finalmente asesinaron y marcaron un nuevo capítulo en el honor y el orgullo palestinos", agregó.

Medios israelíes recogieron, a primera hora de la tarde de este jueves, que Israel estaba investigando si Abu Shabab murió a causa de la gravedad de heridas sufridas tras "disputas internas".

En su comunicado, el jeque lamenta también la muerte de un número indeterminado de sus familiares, entre los que solo nombra a Muhamad Abu Suneima y a Juma Muhamad Abu Suneima, durante el ataque al líder de la milicia gazatí.

Abu Shabab, que encabezaba una milicia conocida como las Fuerzas Populares, estaba asentado en el este de Rafah (sur de la Franja), dentro de la zona controlada por Israel.

Desde allí, aparentemente se dedicaba a asegurar el flujo de camiones de ayuda humanitaria que acceden al enclave desde el sur con el beneplácito del Ejército israelí, que también suministró armas a esta milicia.

Asimismo, también habría estado colaborando con Israel en las acciones contra Hamás en el sur de Gaza.

"Lo que quede de esa facción rebelde, que desafía los valores de nuestro pueblo, enfrentará una severa rendición de cuentas. Como hijos del clan Abu Suneima, estaremos a la vanguardia para escribir los mejores capítulos de justicia y dignidad, si Dios quiere", sentenció el jeque Abu Suneima en su nota.

La milicia de Abu Shabab fue acusada por el Gobierno de Hamás de robar la escasa ayuda humanitaria que entraba a la Franja de Gaza en supuesta connivencia con el Ejército israelí.

Algunos medios locales llegaron a reportar hoy que el miliciano falleció en el Centro Médico Soroka de Beersheba (sur de Israel), pero más tarde dijeron que no pudieron confirmarlo.

Los detalles del incidente aún se están investigando.

La agencia de prensa Al Quds, vinculada a Hamás, celebró el fallecimiento en sus canales oficiales con dibujos y caricaturas donde hacían hincapié en el "futuro que le aguarda a aquellos que colaboran con el Ejército de ocupación israelí".

La unidad policial Radea, que depende del Ministerio del Interior de Hamás, grupo con el que rivalizaba por control territorial en la Franja de Gaza, calificaron hace mes y medio a Abu Shabab como "prófugo de la justicia" e implementaron operaciones para desarticular "nidos de traición y actividades ilegales", debido a los vínculos de las Fuerzas Populares con el Ejército israelí.