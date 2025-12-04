Consultora hongkonesa del proyecto incendiado anuncia cierre en medio de la investigación

Diversas empresas de gestión inmobiliaria recibieron notificaciones escritas y verbales sobre el cese de actividades de Will Power, pieza clave en un proyecto valorado en 336 millones de dólares hongkoneses (42,4 millones de dólares estadounidenses).

El cierre, según el South China Morning Post, se conoció después de que sus dos directores fueran arrestados junto a otros 19 implicados en una operación policial vinculada a la tragedia.

El expresidente de la Asociación de Empresas de Gestión Inmobiliaria, Johnnie Chan, advirtió de la necesidad urgente de que las corporaciones de propietarios obtengan asesoría legal y técnica ante la posible paralización de los trabajos.

Will Power compartía responsabilidades con el contratista principal Prestige Construction and Engineering, la administradora ISS EastPoint y varias subcontratistas encargadas de los sistemas de seguridad, entre ellas Victory Fire Engineering.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades informaron recientemente de que siete de las veinte muestras de mallas de protección analizadas en las torres siniestradas no superaron los análisis de resistencia al fuego y que las planchas de espuma de poliuretano de baja calidad utilizadas en los andamiajes actuaron como un acelerador decisivo en la propagación vertical de las llamas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Policía ha practicado nuevas detenciones entre personal vinculado al suministro y mantenimiento de dispositivos de protección contra incendios, que se suman a arrestos anteriores de directivos, consultores y equipos de andamiaje investigados por posibles delitos de negligencia grave y corrupción.

La legisladora y abogada Doreen Kong alertó al South China Morning Post de que el cierre de la consultora puede dejar a los propietarios sin opciones reales de compensación debido al escudo legal que protege a las empresas de responsabilidad civil.

Expertos del sector advirtieron de que, incluso si se demostrara negligencia, las posibilidades de recuperar costos frente a una firma con capital reducido o en riesgo de insolvencia son mínimas.