Continúan labores de rescate de decenas de desaparecidos en naufragio en Amazonía peruana

Medios locales informaron que este miércoles fue encontrado el cuerpo de un niño que contaba como desaparecido y este jueves se recuperaron dos cadáveres más que había arrastrado la corriente, pero no hay registros oficiales actualizados de víctimas desde el día del accidente.

Un deslizamiento de tierra en el puerto de la localidad de Iparia provocó que dos embarcaciones que se encontraban realizando una parada en el propio río Ucayali se hundieran alrededor de las 5:00 hora local (10:00 GMT) del lunes.

El día del accidente los reportes judiciales indicaron que, además de los 12 fallecidos, entre ellos varios menores de edad, había 57 desaparecidos, pues una de las embarcaciones que naufragaron era de transporte de pasajeros en la que viajaban un centenar de personas.

Las labores de rescate se complicaron debido a la fuerte corriente del río Ucayali, afluente del Amazonas, que presenta crecida y poca visibilidad, dijeron rescatistas a medios.

Incluso algunos buzos de la Marina de Guerra tuvieron que ser evacuados mientras buscaban víctimas por la fuerza de la corriente del río.

El responsable de Gestión de Riesgo de Ucayali, Ronald Tello Mosquera, explicó a medios de la zona que las labores se tuvieron que cancelar este miércoles debido a las dificultades.

Denunció la falta de materiales y herramientas adecuadas para rescatar a las víctimas, lo que impidió avanzar "con mayor efectividad".

Familiares de las víctimas intentaron ubicar a los desaparecidos en redes sociales compartiendo fotos.