Copa Airlines alarga hasta el 12 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela

"Copa Airlines informa que, mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela, ha decidido extender la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el viernes 12 de diciembre de 2025", dijo la aerolínea de bandera panameña en un comunicado.

La aerolínea había anunciado la noche del miércoles la suspensión temporal de "los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025" alegando "intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas" por sus pilotos ese día, una "situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional".

Este mismo jueves, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela había dicho que esperaba que Copa Airlines, y también la colombiana Wingo, reiniciaran sus vuelos en 48 horas, después de que ambas suspendieran sus itinerarios el jueves y viernes con origen y destino en Caracas debido a "intermitencias en una de las señales de navegación".

Varias aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. había instado a "extremar la precaución" al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Esto en el contexto del inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Suramérica, pero que el Gobierno venezolano que dirige Nicolás Maduro tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.

La decisión anunciada el miércoles por Copa Airlines llega después de que el pasado sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad", en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas y el gran despliegue militar estadounidense en el Caribe.