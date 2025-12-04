Copa Airlines inaugura la ruta a Los Cabos, su quinto destino en México

El vuelo CM801 partió desde el 'Hub de las Américas', ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital panameña, "con casi el 95 % de ocupación", declaró el director de Ventas de Copa Airlines, Diego Bermúdez.

"Esperamos que esta sea la constante durante toda la temporada", ya que Los Cabos es un destino turístico reconocido "y probablemente uno de los más importantes que tiene México" en su vertiente del Pacífico, agregó Bermúdez.

Copa Airlines indicó en un comunicado que Los Cabos es uno de los destinos culinarios más completos de México, que cuenta con paisajes únicos que combinan desierto y mar, playas de aguas cristalinas, y el emblemático Arco de piedra donde se encuentran el Mar de Cortés y el Pacífico.

"Para Copa Airlines, cada nuevo destino que incorporamos representa una oportunidad para impulsar el turismo, acercar culturas y fortalecer la integración regional en América. Con la inauguración de la ruta a Los Cabos, facilitamos un acceso más fácil a uno de los destinos más atractivos del Pacífico mexicano, al tiempo que ampliamos las posibilidades de conexión entre el norte de México, Panamá y el resto de nuestro continente", afirmó el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

Esta nueva ruta, añadió Heilbron, "no solo beneficia a los viajeros, sino que también refuerza el rol de Panamá como un 'hub' estratégico para la región y abre más oportunidades para dinamizar el intercambio turístico, comercial y cultural entre" el país centroamericano y México.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, opera un promedio de más de 395 vuelos diarios a través del 'Hub de las Américas', conectando a más de 85 destinos en 32 países de Norte, Centro y Sudamérica, así como el Caribe.

Cuenta con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX9, y ofrece un rendimiento de puntualidad superior al 90 %, entre los mejores en la industria mundial, como destaca la empresa.