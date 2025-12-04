Corea del Sur levanta la restricción a importaciones porcinas fuera de la zona restringida

El país asiático mantiene, en cambio, la suspensión de la importación de forrajes desde el 29 de noviembre.

Precisamente este jueves la Unión Europea amplió de 64 a 91 los municipios de la zona afectada por el brote de peste porcina y ha dejado fuera a las comarcas catalanas con mayor peso del sector porcino como Osona, Bages y Segrià.

Brasil informó sobre la admisión sin restricciones de los lotes de productos porcinos producidos antes del 25 de noviembre y del material genético obtenido antes del 25 de octubre.

La actualización también incluye la suspensión por parte de Filipinas de la importación de productos de porcino, incluidos la carne y productos cárnicos, el semen y la piel, de todos aquellos productos cuya fecha de fabricación sea posterior al 11 de noviembre.

Los contenedores en tránsito cuya fecha de producción sea posterior al 11 de noviembre no serán admitidos y deberán retornar a origen, detalla el documento.

Además, independientemente de la fecha de producción, no se podrá exportar ningún producto con fecha de embarque posterior al 4 de diciembre.

La nota informativa precisó que Nueva Caledonia mantiene las importaciones de carne y productos cárnicos de porcino de las zonas no restringidas que deben ir acompañadas del certificado complementario disponible en Cexgan, el certificado sanitario para exportación del Ministerio de Agricultura español.

Este país prohibió la importación de productos porcinos destinados a la alimentación animal, como juguetes para mascotas, por ejemplo, huesos masticables u orejas de cerdo deshidratadas.

En total, siguen bloqueados unos 130 certificados sanitarios de exportación por parte de unos 40 países.

La crisis por la peste porcina africana estalló la semana pasada después de que se detectaran los primeros positivos en dos jabalíes muertos en Cerdanyola del Vallès en Barcelona, casos que han subido de momento a 9, aunque no ha afectado de momento a ninguna granja de cerdos.