Corte Suprema de Colombia acusa a exsenador Arturo Char por corrupción electoral en 2017

Según informó la Corte en X, la decisión —que puede ser recurrida— se basa en que existía un acuerdo delictivo para manipular los mecanismos de participación democrática mediante la compra de votos en beneficio de Char y otros implicados de cara a las elecciones legislativas de 2018, en las que fue elegido senador.

El proceso tiene origen en la investigación que llevó a la condena de la excongresista Aída Merlano, quien fue elegida en 2018 y posteriormente detenida por compra de votos.

La Corte vinculó al exsenador, hermano del actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en el caso tras los señalamientos de la excongresista Merlano.

En septiembre de 2023, la Corte ordenó la detención y emitió una orden de captura internacional contra Arturo Char, quien se encontraba viviendo en Estados Unidos, al considerar que existía riesgo de fuga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El expediente incluye también una indagación preliminar abierta en 2020 sobre la supuesta participación del entonces senador en la fuga de Merlano, ocurrida en octubre de 2019 mientras acudía a una cita odontológica en Bogotá y tras la cual se refugió en Venezuela, donde fue recapturada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Arturo Char pertenece a una de las familias políticas y empresariales más influyentes de la costa Caribe, propietaria de negocios comerciales, constructoras y del equipo de fútbol Junior, del cual el exsenador fue presidente.