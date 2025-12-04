Cuatro detenidos en Inglaterra en una operación contra el terrorismo de extrema derecha

Entre los arrestados hay una mujer de 27 años y tres hombres de 33, 36 y 41, indicó la CTPSE, que explicó que la operación se ejecutó tras recoger información de inteligencia.

Los sospechosos fueron detenidos según la sección 41 de la Ley de Terrorismo de 2000 y permanecen en comisaría mientras continúan los registros en sus domicilios, señaló el cuerpo policial.

El subcomisario de la Policía del condado de Sussex, Steve Rayland, dijo a los vecinos que en los próximos días verán un aumento de la presencia policial en la zona, lo que "es rutinario en estos casos".

"Sé que investigaciones de esta naturaleza pueden preocupar a la comunidad local, pero estas detenciones forman parte de una operación planificada para proteger" a esas comunidades, declaró.

El Reino Unido tiene actualmente un nivel de alerta terrorista considerado "sustancial", en una escala 3 de 5, con niveles que corresponden a bajo, moderado, sustancial, severo y crítico.

El último atentado tuvo lugar el pasado 2 de octubre, cuando el británico-sirio Jihad al-Shamie atropelló y atacó a cuchilladas a feligreses de una sinagoga en Mánchester en la festividad de Yom Kippur.

Tres personas murieron, incluidos el atacante y un feligrés que fueron abatidos por disparos de la Policía, mientras que otras tres resultaron heridas.

Sin embargo, los grupos extremistas de derecha no han logrado llevar a cabo acciones concretas en los últimos años, aunque el discurso antimigratorio está calando rápidamente en la sociedad británica y propiciando una mayor popularidad de los grupos radicales o populistas.