Cuba rechaza cualquier vínculo con el narcotráfico y destaca su cooperación con EE.UU.

Altos cargos del Ministerio del Interior (Minint) y de Justicia realizaron esta declaraciones en una inusual rueda de prensa en un contexto regional de intensificación de la presión militar de Washington contra Venezuela, sustentada en argumentos de lucha contra el narcotráfico.

En la comparecencia los tres altos ponentes reiteraron que Cuba "no es un país productor ni de tránsito de drogas", al tiempo que ratificaron la "política de tolerancia cero" del Gobierno isleño.

El jefe del Órgano de Enfrentamiento Especializado Antidrogas del Minint, el coronel Juan Carlos Poey, alertó que el actual despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe -cerca a Venezuela- bajo el argumento de combatir el narcotráfico se entiende en La Habana como "una seria amenaza a la seguridad y soberanía" de Cuba.

Poey explicó que las drogas sintéticas son actualmente las más extendidas en Cuba y agregó que, en su mayoría, estos estupefacientes proceden de Estados Unidos.

En tanto, el jefe del Estado Mayor de las Tropas Guardafronteras del Minint, el primer coronel Ybey Carballo, afirmó que "se intercambia información de Inteligencia con los servicios homólogos de Estados Unidos".

"Le aportamos información en tiempo real, le damos posición, rumbo, características de las embarcaciones (con droga), cuántos motores y personas", detalló Carballo, quien expresó que estos aportes de inteligencia “son cuestiones reconocidas por el Servicio de Guardacostas estadounidense”.

En lo que va de año se han "asegurado" en Cuba más de dos toneladas de droga, aseguró.

Desde hace meses las autoridades cubanas reconocen un aumento del consumo de drogas y muestran preocupación por su circulación en la isla, especialmente entre los jóvenes. No se han difundido estadísticas completas sobre su consumo.

El problema se define y afronta principalmente como una cuestión de orden público. Se han realizado varios “juicios ejemplarizantes” relacionados con el tráfico de drogas, con al menos una condena de 15 años de prisión por posesión y venta de pequeñas cantidades de droga.

Sobre ese asunto, el ministro de Justicia, Oscar Silvera, quien preside la Comisión Nacional de Drogas, afirmó que el enfoque principal adoptado es el "preventivo", el cual "garantiza que Cuba no sea productor, ni país de tránsito de drogas ilícitas".

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe y ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el presunto grupo del narcotráfico Cartel de los Soles.

En este contexto, Washington ha informado de ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y de la muerte de más de 80 tripulantes.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha alertado desde el inicio de las tensiones que "no puede aceptarse legal o moralmente" lo que considera "pretextos" de Estados Unidos para una eventual agresión militar a Venezuela.

El presidente Donald Trump advirtió recientemente sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano.