Debate en España por gestión privada de hospitales públicos tras caso destapado en Madrid

El directivo en cuestión presentó este jueves su dimisión, pero el debate político se extiende, sobre todo por parte de dirigentes de partidos de izquierda que están en el Gobierno español, que cuestionan la gestión de la sanidad que hace la Comunidad de Madrid, gobernada por el conservador Partido Popular (PP) desde hace treinta años y donde hay numerosos hospitales públicos con gestión privada.

Además, en la Comunidad de Madrid ha crecido en los últimos años la cifra de hospitales privados, muchos de ellos con conciertos firmados con la sanidad pública, que deriva pacientes.

La polémica se desencadenó este miércoles, cuando el diario El País publicó una grabación del director ejecutivo (CEO) del Hospital público de la localidad madrileña de Torrejón, Pablo Gallart, gestionado por el grupo Ribera, donde pedía a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en "cuatro o cinco millones".

Gallart solicitó este jueves apartarse temporalmente de las responsabilidades de gestión del hospital, mientras el grupo que lo gestiona anunció que están realizando una auditoría "en profundidad" para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad.

Este caso ha abierto una nueva polémica entre el Gobierno español y Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que ve "corrupción institucional" y explicó que estudia "todas las vías legales" para analizar la gestión privada de los hospitales públicos en Madrid.

García, médica de profesión que ha ejercido en Madrid, considera que se está produciendo una selección económica de pacientes, no solo en el hospital donde se ha destapado el escándalo.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, calificó de "obsceno" y "vergonzoso" que el PP parasite lo público, lo que "pone en riesgo la salud, el bienestar y la calidad de vida de los españoles".

Desde la Comunidad de Madrid, los dos partidos principales de la oposición, los socialistas y el grupo de izquierda Mas Madrid, reiteran sus críticas a la gestión de la Sanidad madrileña.

Más Madrid va a exigir la creación de una comisión de investigación en el Parlamento regional sobre la concesión del Hospital Universitario de Torrejón al grupo Ribera Salud y el partido socialista (PSOE) ha pedido al Gobierno regional la reversión del concierto de gestión privada del centro.

Frente a estas críticas, la respuesta de la Consejería de Sanidad madrileña ha sido solicitar una reunión con la compañía responsable de la gestión del hospital.

El Hospital Universitario de Torrejón, donde saltó el escándalo, tiene un modelo de gestión público-privada, por lo que su financiación, propiedad y control son públicos, pero la prestación del servicio está adjudicada durante un periodo de tiempo a una empresa concesionaria, en este caso, el grupo Ribera Salud.

Este grupo es uno de los que gestionan los hospitales madrileños que tienen este modelo.

Según datos del Gobierno regional, hay un total de 38 hospitales de la Comunidad de Madrid, de los cuales un 34 % tienen gestión privada en algunas de sus modalidades. Algunos en todos los servicios (asistenciales y no asistenciales), entre ellos el de Torrejón, y otros tienen externalizados los servicios no asistenciales.