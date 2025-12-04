Delegación de Consejo de Seguridad apoya unidad de Siria tras visita "histórica" a Damasco

La delegación, compuesta por los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad, se reunió con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, y otros responsables del Gobierno de Damasco, así como activistas de la sociedad civil, indicó la agencia oficial de noticias siria SANA.

Durante su estancia, el embajador de la ONU de Eslovenia, Samuel Žbogar, cuyo país preside el Consejo de Seguridad este mes, expresó que con "esta visita, desean apoyar la soberanía y la unidad de Siria, así como reafirmar su independencia e integridad territorial".

"Esperamos que Siria avance hacia un futuro mejor para todos los sirios, y las Naciones Unidas la apoyarán para lograr este objetivo", indicó el jefe de la delegación.

El ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, expresó en un mensaje en su cuenta oficial de X su "sincero agradecimiento a los representantes" por su visita a "la nueva Siria" y la calificó de "histórica".

"Es un momento histórico para reconstruir la confianza, demostrar el apoyo de la comunidad internacional al pueblo sirio y reafirmar el compromiso de eliminar todos los obstáculos que impiden su recuperación y la construcción de la nación a la que aspiran", agregó el jefe de la diplomacia.

Los miembros de la delegación recorrieron a su llegada a la capital el devastado barrio damasceno de Jobar para observar la destrucción que dejaron los bombardeos del antiguo régimen, y lo hicieron acompañados del representante permanente de Siria ante la ONU, Ibrahim Alabi.

Alabi señaló a SANA que "la delegación escuchó la visión del presidente Al Sharaa para el futuro de Siria", y añadió que "los ataques israelíes contra territorio sirio fueron un tema central de la reunión, y la mayoría de los miembros preguntaron qué podía ofrecer el Consejo de Seguridad a Siria".

Aseguró que Al Sharaa respondió "enfatizando la unidad e integridad territorial del país y la necesidad de trabajar para detener la agresión israelí".

Después, los representantes también visitaron varios lugares patrimoniales del casco antiguo de Damasco, como el Hotel Beit al Wali en Bab Touma, el Zoco Midhat Pasha y la Mezquita Omeya, y esta tarde abandonaron Siria por el cruce fronterizo Jdeidet Yabous, en la zona rural de Damasco.

Esta es la primera visita de este tipo del Consejo de Seguridad, coincidiendo y que se produce aproximadamente un año después de la caída del régimen de Al Asad el 8 de diciembre de 2024.