Despidos en EE.UU. superan el millón en 2025, la cifra más alta desde 2020, según informe

Este noviembre, los planes de despido llegaron a 71.321, una reducción respecto a octubre, pero suficiente para superar el millón de recortes en EE.UU. en 2025, señala el informe, publicado este jueves.

Estos 1,17 millones de despidos desde enero a noviembre de 2025 representan un aumento del 54 % respecto al mismo periodo del año pasado, y constituye la cifra más alta desde 2020, año en que la pandemia de la covid-19 sacudió la economía mundial.

El mes pasado, los despidos en el mercado laboral estadounidense subieron hasta más de 150.000, la cifra más alta en un octubre desde 2003.

De los más de 70.000 despidos de este noviembre, Verizon anunció más de 13.000 recortes, mientras que las empresas tecnológicas también registraron más de 12.000 despidos.

Los principales motivos citados fueron reestructuración (20.000 despidos), cierres (17.000 despidos) y condiciones de mercado (150.000 despidos), mientras que otros factores incluyeron la inteligencia artificial (6.000 despidos) y los aranceles (2.000).

Las perspectivas de contratación también han sido menores, alcanzando este año su punto más bajo desde 2010, según el informe de Challenger.

Las empresas han anunciado cerca de 500.000 contrataciones previstas, un 35 % menos que en el mismo periodo de 2024.

"Los planes de despidos cayeron el mes pasado, sin duda una señal positiva. Pero los recortes en noviembre han superado los 70.000 por segunda vez desde 2008: en 2022 y este año", dijo Andy Challenger, experto laboral y director de ingresos de la firma.

"Era tendencia anunciar planes de despidos hacia el final del año, para alinearlos con el cierre fiscal de la mayoría de las empresas. Se volvió impopular especialmente después de la Gran Recesión, y la mejor práctica dictaba que los planes de despidos ocurrirían en momentos distintos a las festividades", agregó.