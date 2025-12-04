Detenido un hombre al viajar a Rusia por enviar dinero a su expareja ucraniana

Mijaíl Loshchin, de 48 años, fue enviado a prisión preventiva por alta traición al transferir dinero a su exnovia ucraniana, según el medio opositor Sever Realii.
Loshchin, también ciudadano belga y residente en la Unión Europea desde 1999, viajó este verano a San Petersburgo para visitar a su padre enfermo.
Al cruzar la frontera terrestre entre Rusia y Letonia fue inspeccionado por las fuerzas de seguridad rusas y detenido.
Según su madre, los guardias fronterizos encontraros mensajes en el teléfono del detenido intercambiados con su expareja, quien le había pedido dinero y que ahora tenía simbología proucraniana como avatar en su perfil.
El abogado de Loshchin denuncia que su cliente fue sometido a violencia física y que, a pesar de su mala visión, se le confiscaron las gafas.
Posteriormente, Loshchin sufrió un desprendimiento de retina en prisión.