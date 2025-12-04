EEUU evita criticar a Rusia en la OSCE, exige recortes y abandonar políticas "ideológicas"

El jefe de la delegación estadounidense, Brendan Hanrahan, fue uno de los últimos responsables nacionales en intervenir, ya que el turno de palabra se fija por rango y él es un alto funcionario de la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado.

Mientras la inmensa mayoría de los países europeos, así como Canadá, acusaron a Moscú de librar una guerra ilegal e injustificada contra Ucrania, Hanrahan no criticó a Rusia y centró sus advertencias en la propia OSCE.

Estados Unidos, dijo Hanrahan, sigue comprometido con la OSCE porque cree que "si se reforma de forma adecuada, esta organización aún puede desempeñar un papel importante" en un momento en que el presidente Donald Trump "trabaja para restaurar la paz en Europa".

El enviado de la Casa Blanca sostuvo que "la OSCE está a la deriva" y que bastaba "una mirada a su propia web" para ver "página tras página de prioridades", muchas de las cuales describió como un "catálogo de proyectos ideológicos que muchas de nuestras sociedades han rechazado", citando políticas de asilo o "esfuerzos equivocados para eliminar los combustibles fósiles".

Aseguró que la OSCE no pudo prevenir "la guerra más sangrienta desde la Segunda Guerra Mundial" entre dos de sus Estados participantes.

El jefe de la delegación de EEUU reclamó una reducción de "al menos 15 millones de euros" en el presupuesto anual de la organización, desde los aproximadamente 140 millones actuales.

"No es austeridad por la austeridad", sostuvo, sino una forma de obligar a poner el foco en las tareas esenciales y a que los recursos se destinen "no a organizar conferencias o escribir informes, sino a misiones que apoyen la estabilidad y la paz".

Propuso además fijar una contribución mínima obligatoria para todos los Estados participantes.

En el plano político, defendió que la OSCE "ha defendido correctamente los derechos humanos y las libertades durante generaciones", pero advirtió de que eso "no es lo mismo que dictar la política social nacional" y pidió que deje de abordar "la transformación de la vida política interna como una de sus funciones".

"Este foro se creó para prevenir guerras. No es un defensor del pueblo internacional", recalcó.

Sobre el papel de Rusia, Hanrahan afirmó que "un conflicto que involucra a Rusia solo puede gestionarse implicándose con Rusia", y recordó que la OSCE pudo tratar la crisis en los Balcanes y el Cáucaso porque "todas las partes estaban representadas y se buscaba resolver los conflictos".

Rusia forma parte de la OSCE y, de hecho, el representante de Moscú habló en la reunión ministerial poco antes del estadounidense.

El representante de EEUU indicó que Washington sigue comprometida en reformar la OSCE, pero no era algo "abierto en el tiempo" y advirtió de que si la organización "continúa por su camino actual", reevaluaría su participación y apoyo.

En el encuentro no participan este año los jefes de la diplomacia de EEUU y de Rusia, Marco Rubio y Serguéi Lavrov, los dos países que están negociando, con poca participación de Europa y hasta de Kiev, un acuerdo de paz en Ucrania.

La OSCE fue fundada hace 50 años como un foro de diálogo entre los bloques enfrentados durante la Guerra Fría y se rige por la regla de la unanimidad, por lo que la oposición de uno sólo de sus 57 países bloquea la toma de decisiones.

La organización aborda, además de la seguridad, una "dimensión humana" que incluye la promoción de los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho, la igualdad de género y la protección de las minorías.