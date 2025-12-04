El cantante colombiano Duplat publica su nuevo álbum 'Dulce y Amarga'

El proyecto es el sexto álbum de estudio de Daniel Duplat, publicado por la discográfica M3 Records, y con el que reflexiona sobre la vida, que explicó, "no es hermosa ni horrible: es ambas".

"Comparto mi visión artística sobre no solo la música, sino sobre la vida y es que la vida tiene grandes dichas y grandes desdichas", afirmó Duplat.

Esa es la razón de que el disco se llame 'Dulce y Amarga', porque está hecho de "aventuras inolvidables, sueños cumplidos, giras, premios y reconocimientos", aunque también está dedicado a "momentos de soledad profunda, confusión, nostalgia y duelo".

El álbum es un trabajo rock-pop compuesto en su mayoría por el propio Duplat, con la excepción de la canción 'Zombie', que está escrita junto al músico bogotano Juan Pablo Vega.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, el sonido del disco contó con la producción del venezolano ganador de dos Latin Grammy Lewis Pickett y del cantante colombiano Andrés Cepeda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Duplat concluye con 'Dulce y Amarga' un año "determinante", pues recibió una condecoración del Concejo de Bogotá por su "aporte musical", recorrió Latinoamérica con la gira del cantante Manuel Medrano y debutó como solista orquestal con una serie de conciertos de piano.

El colombiano de 26 años ofrecerá un concierto el próximo 11 de diciembre en el que rendirá homenaje al músico estadounidense George Gershwin junto a la Orquesta Sinfónica de Bogotá, y se volverá a presentar en la capital el próximo 12 de marzo de 2026 en el recinto The Bonfire.