El DAX 40 sube un 0,79 % impulsado por las ganancias de las automovilísticas

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,79 % en 23.882,03 puntos.

Trump quiere revertir los requisitos de eficiencia de combustible y emisiones para vehículos nuevos, aprobados por el expresidente Joe Biden para promover las ventas de vehículos eléctricos en el marco de la lucha contra el cambio climático.

Asimismo las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará los tipos de interés la próxima semana impulsan las compras de renta variable.

Noticias negativas son positivas para la bolsa porque aumentan las posibilidades de que la Fed reduzca el precio del dinero.

Las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron en EEUU sorprendentemente en 27.000, hasta 191.000 solicitudes la semana pasada, pero la entrada de pedidos a las fábricas estadounidenses subió en septiembre un 0,2 % respecto al mes anterior, menos de lo previsto.

Porsche SE, que agrupa las participaciones del fabricante de deportivos y de Volkswagen, se disparó un 6,1 %, hasta 39,84 euros, también por una recomendación de compra de un analista.

El fabricante de camiones Daimler Truck ganó un 5,6 %, hasta 37,50 euros, Mercedes-Benz subió un 4,7 %, hasta 60,42 euros, BMW avanzó un 3,9 %, hasta 92,84 euros, y Volkswagen lo hizo un 2,5 %, hasta 105,40 euros.

El grupo químico BASF cayó un 3,5 %, hasta 42,81 euros, y el farmacéutico Bayer cedió un 2,5 %, hasta 33,53 euros.

El portal inmobiliario Scout24 perdió un 2,5 %, hasta 86,35 euros, y Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, bajó un 1,9 %, hasta 220,50 euros.