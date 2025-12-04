El Ejército de Israel confirma bombardeos a "almacenes de armas de Hizbulá" en el Líbano

"Hace poco, las fuerzas de defensa atacaron varias instalaciones de almacenamiento de armas de Hizbulá en el sur del Líbano", reza el comunicado castrense.

La nota del Ejército detalló además que "estas instalaciones se encontraban en el corazón de la población civil", lo que calificó de "otro ejemplo del cínico uso por parte de Hizbulá de civiles libaneses como escudos humanos y de sus continuas operaciones desde zonas civiles".

Los portavoces militares aseguraron haber tomado "medidas para mitigar los daños a los civiles", que habrían incluido advertencias anticipadas a la población, el uso de municiones de precisión, vigilancia aérea e inteligencia adicional.

A pesar de que justo hace una semana se cumplió un año del alto el fuego entre Israel y Líbano, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés son prácticamente diarios y recientemente atacaron incluso los suburbios de Beirut para acabar con la vida de Haizam Ali Tabatabai, jefe militar de Hizbulá.

Además, el pasado 19 de noviembre, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el mayor campamento de refugiados palestinos del Líbano, en la ciudad costera de Sidón, dejando 14 muertos y decenas de heridos, el envite más letal en un año desde la firma formal de la tregua.

Sin embargo, ayer el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al jefe interino del Consejo de Seguridad Nacional enviar un representante en su nombre a una reunión diplomática en el Líbano, en lo que constituyó, según Israel, el primer intento de establecer un canal de cooperación económica entre ambos países.

Hasta hoy, Israel llevaba desde el jueves pasado sin atacar Líbano, coincidiendo con la visita del papa León XIV a Beirut procedente de Turquía para un 'tour' de tres días al país mediterráneo, la segunda parada de su debut internacional tras comenzar su papado el pasado mayo, que terminó antes de ayer.

Desde el 27 de noviembre de 2024, cuando se rubricó el alto el fuego, se han contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del pacto entre ambos países, detalló la semana pasada un informe de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

En el Líbano, los desplazados del sur del país han superado los 90.000 desde el alto el fuego. Cuando Israel intensificó sus bombardeos en septiembre de 2024, la cifra se disparó hasta 1,2 millones de personas, según datos de ONU.