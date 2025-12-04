El Ejército israelí anuncia ataque inminente contra estructura de Hizbulá al sur de Líbano

"A los residentes de los edificios marcados en rojo en los mapas adjuntos y los edificios adyacentes a ellos en los pueblos de Jabaa y Pasta, permanecer en el área designada los pone en riesgo", afirmó Adraee en un vídeo publicado en su cuenta de X junto a dos ilustraciones con las zonas que pide evacuar antes de la ofensiva.

Y añadió que, al menos, deben alejarse 300 metros de las instalaciones marcadas y supuestamente usadas por Hizbulá "en sus intentos prohibidos de recuperar sus actividades en la zona".

A pesar de que justo hace una semana se cumplió un año del alto el fuego entre Israel y Líbano, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés son prácticamente diarios y recientemente atacaron incluso los suburbios de Beirut para acabar con la vida de Haizam Ali Tabatabai, jefe militar de Hizbulá.

Además, el pasado 19 de noviembre, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el mayor campamento de refugiados palestinos del Líbano, en la ciudad costera de Sidón, dejando 14 muertos y decenas de heridos, el envite más letal en un año desde la firma formal de la tregua.

Sin embargo, ayer el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al jefe interino del Consejo de Seguridad Nacional enviar un representante en su nombre a una reunión diplomática en el Líbano, en lo que constituyó, según Israel, el primer intento de establecer un canal de cooperación económica entre ambos países.

Hasta hoy, Israel llevaba desde el jueves pasado sin atacar Líbano, coincidiendo con la visita del papa León XIV a Beirut procedente de Turquía para un 'tour' de tres días al país mediterráneo, la segunda parada de su debut internacional tras comenzar su papado el pasado mayo, que terminó antes de ayer.

"A todos extiendo mi abrazo y mi deseo de paz. Y también reitero un llamamiento urgente: que cesen los ataques y las hostilidades. Que ya nadie crea que la lucha armada conlleva algún beneficio. Las armas matan; la negociación, la mediación y el diálogo edifican. ¡Elijamos todos la paz como camino, no sólo como meta!", dijo el pontífice desde el aeropuerto antes de volver a Roma.

Desde el 27 de noviembre de 2024, cuando se rubricó el alto el fuego, se han contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del pacto entre ambos países, detalló la semana pasada un informe de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

En el Líbano, los desplazados del sur del país han superado los 90.000 desde el alto el fuego. Cuando Israel intensificó sus bombardeos en septiembre de 2024, la cifra se disparó hasta 1,2 millones de personas, según datos de ONU.