El euro se acerca a los 1,17 dólares pese a las débiles ventas minoristas eurozona

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1674 dólares, frente a los 1,1659 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1666 dólares.

Las ventas minoristas de la zona del euro se estancaron en octubre respecto al mes anterior pero aumentaron un 1,5 % interanual, por lo que el consumo privado sigue contenido y no contribuye a la recuperación económica.

El miembro del comité ejecutivo del BCE Piero Cipollone dijo en una entrevista con el diario económico japonés Nikkei que "los riesgos para la inflación parecen equilibrados" y que la entidad está en "una buena posición" de política monetaria con los tipos de interés en el 2 %, si bien está preparada para actuar si se produce un cambio fuerte.

El BCE cuenta con que el consumo se recupere y baje el ahorro en la zona del euro, si esto no se produce, deberá actuar, añadió Cipollone al ser preguntado si era prematuro declarar el fin de las bajadas de los tipos de interés.

ING prevé que el euro subirá hasta 1,17 dólares después de la reunión de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana, en la que previsiblemente bajará los tipos de interés, y a 1,18 dólares a finales de año.

Las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron en EEUU sorprendentemente en 27.000, hasta 191.000 solicitudes la semana pasada, pero la entrada de pedidos a las fábricas estadounidenses subió en septiembre un 0,2 % respecto al mes anterior, menos de lo previsto.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1653 y 1,1682 dólares.