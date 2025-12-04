El festival de cine de La Habana inicia su edición 46 con mensajes de apoyo a Venezuela

El arranque se dio, como cada año, en el cine Charles Chaplin, en el céntrico barrio del Vedado. Durante la inauguración, Tania Delgado, directora del Festival, afirmó que este se desarrollará en un "momento difícil para el mundo y también" para Cuba.

"Nuestro continente se encuentra amenazado por el Norte, que nos desprecia", apuntó en referencia a las operaciones militares de Estados Unidos en el Mar Caribe, próximos a Venezuela, así como a las amenazas de Washington hacia Caracas.

Tras dar por iniciado el evento, Delgado entregó el premio Coral de Honor a los Estudios Churubusco de México por su aniversario 80.

El país norteamericano será el destacado durante esta edición, que se desarrollará hasta el próximo 14 de diciembre bajo el lema 'Rodando Cine'.

La cita contará con una selección de 222 obras en exhibición de 42 países, entre los que destacan, además de Cuba, México, Argentina, Brasil y Colombia.

Los asistentes al cine Charles Chaplin vieron la proyección de la película argentina 'Belén', dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. El filme trata el caso judicial de una joven criminalizada tras un aborto espontáneo.

De acuerdo con sus organizadores, la cita dedicará su foro teórico al centenario del natalicio del cineasta cubano Alfredo Guevara (1925-2013), quien fue presidente fundador del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y también del festival.

La premiación de los galardones Coral está prevista para el viernes 12 de diciembre.

Entre las propuestas cinematográficas está el filme 'El agente secreto', dirigido por el brasileño Kleber Mendonça Filho y protagonizado por su coterráneo Wagner Moura.

La película fue la seleccionada para representar Brasil como Mejor Filme Internacional en los premios =scar de 2026.

El Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana abrió sus puertas por primera vez el 3 de diciembre de 1979, concebido como una continuación de los festivales de Viña del Mar (1967 y 1969), Mérida (1968 y 1977) y Caracas (1974).

Desde entonces, ha convocado a prestigiosos realizadores cubanos y otras partes del mundo en torno a la filmografía latinoamericana y durante años ha sido considerado uno de los referentes del sector en América Latina.