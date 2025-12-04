El Festival de Eurovisión en Basilea generó casi 100 millones de euros de beneficios

Ginebra, 4 dic (EFE).- El Festival de Eurovisión de este año en Basilea (Suiza) generó 91,2 millones de francos suizos (98 millones de euros) de valor añadido y conllevó un gasto 25 % menor al presupuestado por la televisión pública suiza SSR, según indicó este jueves en un comunicado.