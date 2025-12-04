El Gobierno británico retrasa a 2028 los comicios para elegir nuevos alcaldes ingleses

En 2026 estaban previstos comicios para designar a los nuevos alcaldes del Gran Essex, Norfolk & Suffolk, Hampshire & Solent y Sussex & Brighton, cargos anunciados a principio de año como parte de un programa de descentralización para conceder más poderes a las autoridades locales y acelerar el crecimiento económico.

El Gobierno argumenta que se necesita más tiempo para reorganizar estas autoridades locales.

Sin embargo, los partidos de la oposición piden que las elecciones se celebren según lo previsto. El portavoz del Partido Conservador (primero de la oposición) para el Gobierno local, James Cleverly, acusó al laborismo de "subvertir la democracia" y otras formaciones, como Reform UK y los Demócratas Liberales, consideraron que se trata de una "cancelación de la democracia".

"El Gobierno tiene previsto celebrar las elecciones inaugurales a la alcaldía de Sussex & Brighton, Hampshire & Solent, Norfolk & Suffolk y el Gran Essex en mayo de 2028, completando el proceso de reorganización del gobierno local antes de que los alcaldes asuman el cargo", explicó el responsable británico para el Gobierno local, Steve Reed, en una declaración escrita divulgada hoy.

Una encuesta hecha por la firma GovYou entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre entre unos 1.909 adultos en todo el país otorga al partido Reform UK un apoyo del 25 %, mientras el laborismo de Keir Starmer obtiene el 19 %, igual que el Partido Conservador, en tanto que los liberal demócratas obtienen el 14 % y el resto va para formaciones más pequeñas.