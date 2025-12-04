El Gobierno de Portugal aprueba una propuesta para acelerar las expulsiones de migrantes

Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo, António Leitão Amaro, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que dio luz verde a esta iniciativa que incluye acelerar los trámites para las expulsiones y prohibir el "abuso" de los mecanismos de asilo.

Sobre ese segundo punto puso el ejemplo del caso ocurrido el pasado verano de una treintena de migrantes marroquíes que llegaron al Algarve, en el sur del país, de forma irregular y que solicitaron asilo en Portugal, lo que suspendió su proceso de expulsión.

El grupo fue recluido en un centro de acogida temporal, pero como se excedió el tiempo que podían quedarse allí a la espera de que se resolvieran sus expedientes migratorios fueron trasladados a un albergue de la juventud tutelado por la Seguridad Social, que acabaron abandonando por su propia cuenta.

Leitão Amaro precisó que para evitar casos como este se van a concentrar competencias para la gestión del asilo en la unidad de extranjería y fronteras de la policía, recientemente creada por el Gobierno, y van a "ajustar" las excepciones en casos de expulsión, como el hecho de ser menor de edad.

El portavoz gubernamental agregó que van a crear también "soluciones alternativas a la mera detención", como la retención en régimen abierto, que recordó que es algo que ya se ha implementado en algunos países y que podría aplicarse a familias en situación irregular.

El texto se someterá a partir de mañana, y durante un mes, a consulta pública y dentro de unas dos semanas se convocará una reunión del Consejo Nacional de Migración y Asilo para escuchar más opiniones, antes de su aprobación definitiva por el Gobierno para luego ser enviado a la unicameral Asamblea de la República (Parlamento).

Leitão Amaro dijo que se trata de un proyecto que "está dirigido a quienes violan las normas": "No es para todos, no se aplica de forma indiscriminada", aseguró.

Defendió que se trata de una propuesta "equilibrada y moderada" y que pondrá a Portugal al nivel europeo, ya que en 2023 era uno de los países con menos expulsiones y devoluciones de inmigrantes.

"Esta ley, el nuevo régimen de retorno de extranjeros en situación ilegal, es la última gran pieza legislativa de la reforma de la política migratoria o, si se quiere, de la recreación y reconstrucción de una política de inmigración en Portugal, de la que Portugal carecía", continuó.

Esta medida se suma a los cambios ya aprobados en la ley de Extranjería, que entre otros limitan la reagrupación familiar, y la de Nacionalidad, que dificultan la obtención del pasaporte portugués.

El Ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) ya presentó una propuesta similar para las expulsiones el año pasado, que fue rechazada en el Parlamento por los dos principales partidos de la oposición -el Partido Socialista (PS) y el ultraderechista Chega-, recordó Leitão Amaro.