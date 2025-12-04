El Gobierno español investiga si un hospital rechazó pacientes para aumentar beneficios

Fuentes de Sanidad confirmaron a EFE la decisión del Ministerio para saber si se han producido irregularidades que hayan podido vulnerar el derecho a la salud de los pacientes.

La polémica se desencadenó este miércoles, cuando el diario El País publicó una grabación del director ejecutivo (CEO) del Hospital Universitario de Torrejón -gestionado por el grupo privado Ribera-, Pablo Gallart, donde pedía a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en "cuatro o cinco millones" de euros.

Tras la publicación del audio, que ha desatado una oleada de indignación entre la opinión pública española, el gerente solicitó este jueves apartarse temporalmente de las responsabilidades de gestión del hospital, mientras el grupo que lo gestiona anunció una auditoría "en profundidad" para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad.

La ministra de Sanidad, la izquierdista Mónica García, remitió hoy una carta a la presidenta de la región, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, en la que le exige la "apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente" sobre los hechos y, en función de sus resultados, "la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro".

A partir de ahí, pide la "extensión de las actuaciones de inspección y verificación a todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional".

En la Comunidad de Madrid, gobernada por el conservador Partido Popular (PP) desde hace treinta años, hay numerosos hospitales públicos con gestión privada, como el de Torrejón, con un modelo en el que su financiación, propiedad y control son públicos, pero la prestación del servicio está adjudicada durante un periodo de tiempo a una empresa concesionaria.

La información destapada por El País ha incendiado el debate político en España, ya que numerosos dirigentes de partidos de izquierdas que están en el Gobierno español cuestionan este modelo de gestión.