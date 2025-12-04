El Nikkei se dispara un 1,47 % en la media sesión impulsado por las tecnológicas

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 731,56 puntos y se situaba en 50.596,24 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía también, un 1,56 %, o 51,46 puntos, hasta las 3.386,18 unidades.

Los índices se vieron impulsados por el optimismo en Estados Unidos, a pesar de que la posibilidad de una subida de tipos en Japón en la reunión de política monetaria del banco central nipón a mediados de mes seguía lastrando un tanto al parqué.

Empresas tecnológicas como el fabricante de robots industriales Fanuc, que hace unos días anunció una colaboración con Nvidia para desarrollar productos de inteligencia artificial (IA) física, lideraron las subidas, con un aumento del 8,88 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La firma de semiconductores Lasertec se disparó también, un 4,35 %, mientras el gigante de la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por el sector de la IA, crecía un 6,75 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fabricante de automóviles Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subía un 1,93 %, mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony sumaba un 0,55 %.

Aun así, las expectativas de que el BoJ suba el tipo de interés de referencia en su reunión de diciembre pusieron un tope a las ganancias, mientras el rendimiento del bono de deuda japonesa a 10 años, barómetro por excelencia sobre los tipos a largo plazo, subió hasta el 1,91 % por primera vez desde mediados de 2007.

El portavoz gubernamental japonés, Minuru Kihara, aseguró este jueves en su rueda de prensa diaria que el Ejecutivo "vigila de cerca" los movimientos en el mercado de bonos, pero defendió los planes de gasto de la mandataria, Sanae Takaichi, que llevan tiempo impulsando el rendimiento del bono a 10 años ante la preocupación por la salud fiscal del archipiélago.