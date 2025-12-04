El petróleo de Texas sube un 1,22 %, hasta 59,67 dólares el barril

Al término de la sesión de hoy, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero avanzaron 0,72 dólares respecto a la jornada anterior.

El alza responde al creciente aumento de la incertidumbre geopolítica: los operadores están sensibles a cualquier señal de que los diálogos para poner fin al conflicto en Ucrania —y posibles cambios en sanciones a Rusia— se estanquen, lo que podría reducir la oferta de crudo.

Al mismo tiempo, las tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas siguen generando dudas sobre la producción y exportaciones de petróleo venezolano, otro factor que contribuye a contener la oferta global.

No obstante, algunos analistas advierten que aunque los riesgos geopolíticos tienden a impulsar los precios, las perspectivas de un exceso de oferta —por producción creciente en otros países— podrían limitar nuevas subidas.

Por otra parte, el precio del petróleo terminó al alza ante la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense pueda aprobar un recorte de tipos en su reunión de la próxima semana, lo que mejoraría las perspectivas económicas y de demanda de crudo.