El presidente Daniel Noboa entrega 1.500 becas a migrantes ecuatorianos en España

Las becas otorgadas durante esta jornada forman parte de un global de 19.000 gestionadas desde la Embajada de Ecuador en España para la comunidad migrante, indicó la Presidencia en un comunicado.

El objetivo del viaje de Noboa es impulsar un espacio de diálogo sobre el talento ecuatoriano en el exterior, reconocer trayectorias e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.

Noboa reiteró que una oportunidad puede transformar no solo la vida de una persona, sino también la de toda su familia.

"El efecto de educar, de entregar becas, es multiplicador", afirmó.

Durante los dos años de su gestión se han otorgado "cerca de 200.000 becas, no solo en el Ecuador, sino alrededor del mundo. Muchas de esas becas les han cambiado la vida a jóvenes, a madres solteras, a familias completas", reza el escrito.

La embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade, explicó que el eje de trabajo en este espacio es la promoción de los derechos de la comunidad migrante, entre ellos, "garantizar el acceso a programas de becas de nivel superior, cursos de formación continua, que les permitan mejorar su capacidad de empleo y a través de ello su calidad de vida en España".

Noboa explicó la importancia de las visitas oficiales al exterior, que han permitido proyectar una imagen internacional más favorable del Ecuador. Gracias a esta gestión se han logrado becas, donaciones, cooperación con empresas de distintos países y convenios de trabajo circular, señala el comunicado.

"Debemos apoyar a nuestros ecuatorianos para que cumplan sus sueños. Nuestro sueño final es que algún día regresen al país que los vio nacer. Un país que en su momento no pudo darles oportunidades, pero que hoy sí puede hacerlo; un país que estuvo derrotado y que ahora está resurgiendo", dijo Noboa.

Tras su visita a España, Noboa se dirigirá a Emiratos Árabes Unidos y después a Noruega.