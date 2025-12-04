El Reino Unido y Noruega acuerdan un pacto de defensa para operar buques de guerra

El acuerdo, indicó el ministerio en un comunicado, busca proteger cables submarinos críticos, que se encuentran bajo una creciente amenaza por parte de Moscú, con un aumento del 30 % en el número de buques rusos avistados en aguas británicas en los últimos dos años.

Los buques de guerra vigilarán los movimientos navales rusos en las aguas entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, defendiendo los cables y tuberías del lecho marino, cruciales para las redes británicas de comunicaciones, electricidad y gas, añade la nota.

El acuerdo, que será firmado hoy por el ministro británico de Defensa, John Healey, y su homólogo noruego, Tore Sandvik, en la residencia oficial de Downing Street, también implicará la adhesión del Reino Unido al programa noruego para desarrollar buques nodriza para la detección de minas sin tripulación.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo en la nota que en "momentos de profunda inestabilidad global, a medida que se detectan más buques rusos en nuestras aguas, debemos colaborar con nuestros socios internacionales para proteger nuestra seguridad nacional".

Este acuerdo con Noruega "refuerza nuestra capacidad para proteger nuestras fronteras y la infraestructura crítica de la que dependen nuestros países.", añadió.

"Mediante la cooperación naval conjunta en el Atlántico Norte, estamos reforzando la seguridad, apoyando miles de empleos en el Reino Unido", puntualizó.

Por su parte, Healey indicó que, en esta nueva era de amenazas y con la creciente actividad rusa en el Atlántico Norte, la fuerza reside en "alianzas sólidas."

"Cuando nuestra infraestructura crítica y nuestras aguas se ven amenazadas, damos un paso al frente. Durante más de 75 años, el Reino Unido y Noruega han apoyado estrechamente el flanco norte de la OTAN, defendiendo Europa y manteniendo a nuestros ciudadanos a salvo. Esta alianza nos lleva más lejos, fortaleciendo a nuestras naciones en el interior y en el exterior", dijo.