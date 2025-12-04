El R.Unido sanciona a la agencia de inteligencia rusa GRU por la muerte de una británica

Esa pesquisa concluyó hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene la "responsabilidad moral" por la muerte Sturgess en la localidad de Salisbury, en el centro de Inglaterra.

Sturgess, de 44 años, falleció después de estar expuesta a la sustancia nerviosa contenida en un perfume desechado y que ella encontró en Amesbury, cerca de Salisbury.

Con esta sanción, ningún ciudadano o empresa del Reino Unido puede hacer negocios con esa agencia de inteligencia.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo hoy que "los envenenamientos de Salisbury conmocionaron al país y los hallazgos de hoy son un grave recordatorio del desprecio del Kremlin por vidas inocentes. La muerte innecesaria de Dawn fue una tragedia y será para siempre un recordatorio de la agresión imprudente de Rusia. Mis condolencias están con su familia y seres queridos", añadió.

"El Reino Unido siempre se enfrentará al brutal régimen de Putin y denunciará su maquinaria asesina por lo que es. Las sanciones de hoy son el último paso en nuestra inquebrantable defensa de la seguridad europea", puntualizó.

La muerte de la ciudadana británica se produjo tras el intento de asesinato en marzo de 2018 del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, envenenados con novichock en Salisbury, si bien consiguieron recuperarse tras ser hospitalizados.

Los Skripal cayeron enfermos después de que miembros de un escuadrón de inteligencia militar del GRU ruso rociaron el agente nervioso en el pomo de la puerta de la casa del antiguo agente de inteligencia ruso en Salisbury, donde residía tras buscar refugio en el Reino Unido.

En el informe final de la investigación sobre Dawn Sturgess, su presidente, Lord Hughes de Ombersley,concluyó que el intento de asesinato de los Skripal "debió haber sido autorizado al más alto nivel por el presidente Putin".