El subsecretario de Derechos Humanos de Argentina, Alberto Baños, renuncia a su cargo

Baños, exjuez del fuero penal, se desempeñó como secretario de Derechos Humanos desde el inicio del Gobierno de Milei, en diciembre de 2023, hasta que en mayo de este año el organismo fue degradado a Subsecretaría.

Durante su gestión, el funcionario ejecutó un recorte considerable del presupuesto del área y efectuó numerosos despidos.

“Desde que asumimos, despedimos a 405 empleados militantes de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que representa el 44% del personal recibido. También eliminamos el 39% de los cargos jerárquicos", comunicó en marzo de este año el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona.

A mediados de noviembre, en una exposición ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad suiza de Ginebra, Baños despertó controversia por cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) y hablar de "memoria completa", en alusión a los crímenes cometidos por organizaciones armadas opuestas al gobierno de facto.

A principios de este año, la entonces Secretaría comunicó que se cerraba el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el cual funcionaba en el Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, y que se despedía a todo el personal.

En febrero de 2025, el exfuncionario suspendió un recital gratuito del artista argentino Milo J, que iba a realizarse allí con la presencia de miles de personas, al presentar una medida cautelar ante la Justicia y argumentar que no había sido autorizado y que el lugar no contaba con las medidas de seguridad correspondientes.

Por el momento, no está confirmado quién reemplazará a Baños en la cabeza de la Subsecretaría.