El temor a la deportación reduce la asistencia a iglesias hispanas en EEUU, según estudio

La encuesta, realizada junto a Exponential y Church Planting Leadership Fellowship, consultó a casi 300 líderes de iglesias hispanas fundadas en los últimos años.

El sondeo revela que las actuales políticas migratorias han modificado sus dinámicas internas y externas: la mitad indicó haber tenido que responder al "miedo y dolor" en la congregación debido a cambios recientes en prácticas gubernamentales.

En muchos casos, las finanzas también han sufrido: un 34 % reportó descenso en ofrendas cuando trabajadores indocumentados no pudieron mantener sus empleos.

Sin embargo, los templos continúan siendo espacios de encuentro comunitario y, ante la incertidumbre migratoria, un número creciente de hispanos acude a las nuevas congregaciones en busca de esperanza y apoyo emocional.

Según el estudio, las iglesias hispanas están creciendo y atrayendo a personas que antes no tenían vínculo con alguna congregación.

Scott McConnell, director ejecutivo de Lifeway Research, señaló que "los rápidos cambios en políticas de inmigración han creado retos, pero también oportunidades para mostrar hospitalidad y ayuda tangible".

El informe destaca que el 90 % de los asistentes a estas iglesias son hispanos y que la mayoría son inmigrantes de primera generación. El 91 % de los pastores también es latino y tres de cada cuatro nacieron fuera del país.

Incluso bajo presión económica y social, las iglesias mantienen una fuerte orientación de crecimiento, priorizando capacitar a su gente para compartir su fe, y utilizando estudios bíblicos, eventos sociales y proyectos comunitarios como puentes con la comunidad, incluyendo a inmigrantes que nunca han asistido a una iglesia.

El estudio concluye que estas congregaciones, asentadas principalmente en Texas, Florida y California, enfrentan desafíos, pero sostienen su misión con flexibilidad, servicio y resiliencia, convirtiéndose en refugio para miles de familias que buscan comunidad en tiempos inciertos.

Como comparación, en 2024 Lifeway encontró que casi no se hablaba de inmigración en iglesias hispanas y que el 58 % de esas congregaciones no tenía servicios de ayuda a inmigrantes.