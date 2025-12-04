Ente electoral habilita a 65 organizaciones políticas para municipales de 2026 en Paraguay

El funcionario explicó que 37 de estas organizaciones pertenecen al listado de partidos tradicionales, aunque dos de estas, el Mboriahu Memby y Yo Creo Conciencia Democrática Nacional, fueron reconocidas recientemente.

Los 28 partidos restantes, aclaró Ortiz, son de nuevo cuño y fueron creados "para esta elección en específico".

Según Ortiz, "la mayoría" de estas nuevas formaciones han manifestado su intención de presentar candidatos a intendentes y concejales, mientras que otras solo lo harán en circuitos específicos.

En un comunicado de prensa, el TSJE señaló que "cinco partidos políticos están en proceso de formación" y no estarán autorizados a participar en las elecciones.

Los comicios se celebrarán el venidero 4 de octubre de 2026 y servirán para renovar los cargos de los 263 intendentes y los 5.646 concejales del país, entre titulares y suplentes.

Las organizaciones políticas tendrán hasta este 15 de diciembre para formalizar alianzas y concertaciones, mientras que "el plazo para el reconocimiento respectivo" de estas finalizará el 29 de diciembre, dijo el TSJE en su comunicado.