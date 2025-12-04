Ente electoral tilda de "histórico" el estrecho margen en recuento de votos en Honduras

Ambos candidatos conservadores han estado intercambiándose en el liderato del conteo, que este jueves hacia las 06:00 horas locales (12:00 GMT) aventajaba Asfura con 1.083.621 votos (40,05 %) frente a 1.075.313 (39,74 %) de Nasralla, con el 84,52 % del escrutinio.

"El escaso margen del resultado entre los candidatos a la Presidencia del PLH y PN, es histórico en nuestro país. Desde el CNE seguimos trabajando para que la declaratoria refleje fielmente la voluntad popular", escribió Hall en una publicación en X.

Hall agradeció a los candidatos por su "civismo", al no haber incurrido en constantes declaratorias anticipadas, ni intentos de sabotaje alguno", y, felicitó a los funcionarios del ente electoral por su trabajo "en silencio y con disciplina".

"Pueblo hondureño: La meta está cerca. ¡Cumpliremos!", agregó la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La aspirante presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar, con 517.696 votos (18,15 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El recuento de votos ha sido alterado por cortes del sistema del ente electoral, según Hall, quien ha pedido calma y paciencia a los hondureños, que sigue de cerca los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El candidato que resulte electo sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022, bajo la bandera de Partido Libre, que se resiste a aceptar los resultados que está arrojando la página web del CNE.

Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. Los centenarios partidos Nacional y Liberal han gobernado durante un siglo en Honduras, y por primera vez se disputan el poder con la izquierda gobernando.