Entidades prosaharauis exigen al Gobierno español que rectifique posición sobre el Sáhara

Con motivo de la cumbre de alto nivel entre España y Marruecos en Madrid, la federación dijo en un comunicado que el cambio de parecer de España en 2022 respecto al Sáhara Occidental, al asumir la propuesta de autonomía presentada en 2007 por Marruecos, supone "un abandono de la legalidad internacional".
Esa posición, ratificada hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre con Marruecos, es "una renuncia a la responsabilidad histórica y jurídica que España mantiene como potencia administradora de facto" del Sáhara Occidental, argumenta la federación prosaharaui.
"Ningún acuerdo bilateral, por muy estratégico que se presente, puede sustituir el mandato de las Naciones Unidas ni anular el derecho legítimo del pueblo saharaui a decidir su futuro mediante un proceso democrático", argumentó.
Por ello, exigió al Gobierno español que rectifique y "retorne al marco de la legalidad internacional" e impulse una solución "justa, democrática y duradera" basada en la autodeterminación del pueblo saharaui.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apoyó el 31 de octubre pasado una resolución de apoyo a las negociaciones para el futuro del Sáhara Occidental "sin condiciones previas" tomando como base la propuesta marroquí de autonomía y, al mismo tiempo, previendo "la libre determinación" del pueblo saharaui.
También denunció la "grave vulneración de derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos" en el Sáhara, así como el "expolio" de sus recursos naturales; y alertó del "grave riesgo" para las islas atlánticas españolas de Canarias que supone la "expansión marroquí en la región".