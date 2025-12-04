Entrega de bebé fallecida en una caja de cartón desata indignación y sanciones en Ecuador

La imagen de la madre de la bebé reclinada sobre la caja de cartón, aparentemente reciclada, en la que se lee 'Trátese con cuidado' y que está cerrada con cinta adhesiva, desató una serie de mensajes de indignación en redes sociales, por el hecho ocurrido en la provincia amazónica de Morona Santiago.

El MSP informó de que desvinculó a la máxima autoridad del Hospital General de Macas por la "inapropiada entrega del cuerpo" de la menor.

Asimismo, solicitó el inicio de un proceso de auditoría interna en esa casa de salud, en cumplimiento con lo establecido por la ley, mientras en redes sociales circulaban este jueves más pronunciamientos ciudadanos que pedían investigaciones profundas y sanciones ejemplares a los responsables.

"Dada la gravedad de este hecho, y con base en los informes técnicos preliminares, se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad", se anticipó el miércoles el MSP sin más detalles.

El Ministerio rechazó lo ocurrido a finales de noviembre, pero que se conoció esta semana, y señaló que esas acciones "contravienen el sentir, misión y los principios de servicio" de la institución.

Extendió sus condolencias a la familia de la menor y ratificó su compromiso para determinar las responsabilidades del hecho, pero no ha revelado los motivos por los que la bebé fue tratada en el hospital, los procedimientos de atención o la causa de su fallecimiento.