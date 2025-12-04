España acogerá una cumbre mundial sobre el uso responsable de la IA en el ámbito militar

En un comunicado, el Ministerio español de Asuntos Exteriores indicó este jueves que organizará la reunión con el departamento de Defensa y el Ayuntamiento de la ciudad de A Coruña, donde se celebrará, en coordinación con los Gobiernos de los Países Bajos y Corea del Sur.
La cumbre llega cuando la IA "ha dejado de ser una tecnología del futuro para convertirse en una realidad cada vez más presente en todos los aspectos de la actividad humana, con especial relevancia en el ámbito militar", constata Exteriores.
También destaca el compromiso de España con los esfuerzos internacionales para el uso responsable de esta tecnología.
Participarán ministros de Exteriores y Defensa, así como otros representantes de Gobiernos y organizaciones internacionales, además de expertos del sector industrial y del mundo académico.
Para preparar la cumbre, España trabajará a partir de los avances alcanzados por los anteriores países anfitriones, reflejados en los compromisos "Call to Action y Blueprint for Action" acordados tras las reuniones de La Haya (Países Bajos) y Seúl.