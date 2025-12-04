España "refuerza" la presión a Francia para acelerar las interconexiones ferroviarias

"Confío en que hoy por lo menos reforcemos un poco más nuestra presión y también el compromiso de Europa para que Francia, fundamentalmente, pero también Portugal, puedan avanzar", declaró Santano a su llegada en Bruselas a un consejo de ministros de Transportes de los países de la Unión Europea.

El responsable español agregó que los acuerdos que se debaten en Bruselas "van en la buena dirección", puesto que incorporan el eje de Burdeos de conexión con la "Y" vasca y hasta Burgos al plan europeo de alta velocidad, así como financiación asociada en el próximo marco financiero 2028-2034.

La parte española de las infraestructuras avanza "a buen ritmo", pero Francia no contempla que la conexión esté operativa antes de 2040 y en el tramo entre Hendaya y Dax ni siquiera han empezado los trabajos.

De ahí que el político de Irún no vea posible que el enlace por Irún-Hendaya que conectaría la península con París por alta velocidad esté listo para 2034.

"Hay que considerar que es imposible, visto lo visto. Nosotros tenemos todo en marcha, en obra, la plataforma terminará el año que viene y estamos ya con la superestructura. Francia, al menos entre Dax y la frontera, no ha dado ningún paso significativo, ni siquiera en materia de planificación y estudios", dijo.

Santano celebró, en todo caso, los planes de la Comisión, que quiere desarrollar una red de alta velocidad que conecte las capitales y grandes ciudades europeas.

"Vamos a apoyar el plan de acción de la Comisión para conectar todas las capitales europeas con alta velocidad. Nos parece que es ambicioso y que responde bien para un país como el nuestro que es líder en alta velocidad -somos el primer país en kilómetros construidos, tenemos más de 4.000- y creemos que la alta velocidad aporta competitividad y cohesión social", dijo.

"Y sobre todo nos gusta, de ese planteamiento, que tiene que impulsar las conexiones transfronterizas, que es la asignatura pendiente en este momento en Europa. Nosotros estamos haciendo nuestros deberes y necesitamos que Francia y Portugal impulsen, aceleren las conexiones de la frontera", agregó.

El secretario de Estado español también valoró positivamente los planteamientos financieros del Mecanismo Conectar Europa (CEF) para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, aún en discusión.

"Nos parece que el volumen de financiación es importante: para las conexiones fronterizas son más de 32.000 millones, para la movilidad militar en torno a 17.000, es decir, una cifra importante. Creemos que de cara al futuro va a resultar insuficiente, porque las inversiones pendientes son muchas, pero España está satisfecha", dijo.

"Hemos conseguido incorporar en el anexo de ese reglamento nuestras principales reivindicaciones", subrayó.

Estas son "la conexión de Burdeos con la 'Y' vasca y con Burgos, el corredor Mediterráneo de Montpellier-Barcelona que sería financiable también hasta Valencia y, por supuesto, las conexiones con Portugal: Madrid-Lisboa y Lisboa-Coruña. Y a eso hemos añadido dos más que para nosotros son importantes también: en el Pirineo la conexión Pau-Canfran y, en el sur, la de Sevilla-Faro".