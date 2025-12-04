Expertos de la ONU condenan la presión de Trump a Venezuela y "asesinatos extrajudiciales"

"La larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse", subrayaron en un comunicado el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, George Katrougalos, y el relator especial sobre protección de derechos humanos en la lucha antiterrorista, Ben Saul.

Estas medidas del Gobierno estadounidense, advirtieron, amenazan con "perturbar completamente la estabilidad de la región" y están "perjudicando gravemente la economía de Venezuela".

Recordaron que el derecho internacional protege la soberanía "completa y exclusiva" de los países respecto a su espacio aéreo y que cualquier medida que busque regular, restringir o "cerrar" ese espacio constituye una "violación flagrante" de la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.

Además, "la Carta de Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", añadieron.

Citaron el caso "Nicaragua contra Estados Unidos", que ya llevó a Washington en 1986 ante la Corte Internacional de Justicia por acciones militares y paramilitares en el país latinoamericano.

"La Corte Internacional de Justicia afirmó en aquel caso que los principios de no uso de la fuerza, no intervención e inviolabilidad territorial son pilares del orden jurídico internacional", apuntaron los dos expertos de la ONU.

Lamentaron que varias aerolíneas internacionales suspendieran sus vuelos a Caracas tras una advertencia de la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos sobre una "situación potencialmente peligrosa" en los cielos del país caribeño.

También condenaron los 21 ataques militares de EE.UU. en el mar a "presuntos narcotraficantes", que han matado a más de 80 civiles.

"Son graves violaciones del derecho a la vida y del derecho internacional del mar (...) Los responsables de ordenar y llevar a cabo estos asesinatos extrajudiciales deben ser investigados y procesados por homicidio", afirmaron los expertos.

Advirtieron de que, tras el "significativo aumento" de tropas estadounidenses en el Caribe, la última declaración de Trump representa una "peligrosa escalada".