Fuertes lluvias inundan localidades griegas y cierran las escuelas de Atenas en Grecia

"Protección Civil ha puesto a Ática en alerta roja (el nivel de riesgo mayor en la escala griega) ante la llegada de este temporal", señaló el gobernador de la región capitalina, Nikos Jardaliás, citado por el portal News247.

El gobernador añadió que, según los expertos a los que ha consultado, lo peor todavía no ha llegado, ya que durante las próximas horas y a lo largo de toda la noche se espera que la lluvia se intensifique.

El temporal ya está causando problemas en Atenas, donde la Policía ha tenido que cortar el tráfico en varias calles secundarias y en un largo tramo de una de las avenidas más importantes de la capital, que se han convertido en ríos.

Los bomberos han recibido llamadas para rescatar a cuatro personas que se encontraban atrapadas en sus coches en la zona de Aspropirgos, a las afueras de Atenas.

Mientras, Protección Civil ha enviado un mensaje de alerta a todos los residentes de Ática instándoles a "evitar desplazamientos innecesarios" y "tener cuidado con los espacios subterráneos".

El metro funcionaba con normalidad hasta las primeras horas de esta noche, pero los expertos han alertado de la posibilidad de que la capital reciba hasta 90 litros de agua por metro cuadrado hasta el mediodía del viernes.

De hecho, en ciertas regiones de Ática occidental ya se han registrado cantidades de agua que rondan los 70 litros por metro cuadrado, informó el Observatorio Nacional de Atenas.

No obstante, es en el sur de la península del Peloponeso (sur) donde se han registrado los problemas más graves, ya que varias localidades se han visto totalmente anegadas.

En la región de Laconia, agentes de un equipo especial de bomberos rescataron en el último minuto a tres personas que se encontraban atrapadas en un coche que estaba inundado y a punto de ser arrastrado por la corriente.

Otras cuatro personas fueron rescatadas con balsas inflables de su hogar en el pueblo de Mavrovuni, en la misma región, que también se ha visto completamente anegado.

Protección Civil ya había enviado una señal de alerta a los móviles de los residentes de Laconia y de la región contigua de Misenia instándoles a "reducir sus desplazamientos a los absolutamente necesarios".

Inundaciones se registran también en la región de Pieria (norte) y en las islas de Zante (oeste) y Creta (sur).

El temporal seguirá azotando mañana, viernes, casi todo el país -en ciertas regiones incluso con mayor fuerza que hoy- y los expertos no esperan una desescalada del fenómeno hasta el próximo sábado.